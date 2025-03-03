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"Матч ТВ": Дзюба не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС о штрафе в 250 тыс. руб.

По информации СМИ, нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба не подал апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза о штрафе в 250 тысяч рублей.
Фото: ФК "Акрон"
Напомним, в начале февраля 2025 года комитет по этике Российского футбольного союза принял решение применить в отношении нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы санкцию в виде штрафа размером 250 тысяч рублей. Основанием для этого стали высказывания форварда в интервью телеканалу "Матч ТВ" в ноябре 2024 года, где он раскритиковал некоторых представителей московского "Локомотива", в котором футболист выступал с февраля 2023 г. по май 2024 г.

Высказывания Дзюбы в интервью были оценены в результате лингвистического исследования, которое было проведено по инициативе "Локомотива".

Источник: "Матч ТВ"

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