«Рад вернуться в Россию. Считаю, что РПЛ сильнее сербского чемпионата. Наверное, ничья с ЦСКА — это закономерный результат. У нас было достаточно много моментов в первом тайме, но не смогли их использовать. Надеюсь, что в следующих играх мы их все реализуем», — цитирует Дркушича «Матч ТВ».
В матче 19-го тура МИР РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0), и Дркушич провел на поле 83 минуты. В зимнее трансферное окно клуб из Санкт-Петербурга вернул словенца из аренды в сербской «Црвене Звезде».
После ничьей «Зенит» с 40 очками возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.
Дркушич: считаю, что РПЛ сильнее сербского чемпионата
Защитник «Зенита» Ваня Дркушич выразил радость от возвращения в Россию, отметив, что российская лига сильнее сербской.
Фото: ФК "Зенит"