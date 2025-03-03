«Дуглас не вызывался ни в одну национальную команду. Он находится только в предварительном списке кандидатов сборных Бразилии и России. И решение пока не принято», — заявил Фрейтас «СЭ».
Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре 2024 года. 30-летний защитник провёл лишь один товарищеский матч за сборную Бразилии — в 2016 году против команды Панамы.
В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах, где он отметился четырьмя результативными передачами. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Агентство Сантоса сообщило, что игрок ещё не принял решение за какую сборную ему выступать
Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировал ситуацию с вызовами футболиста в расширенные списки сборных России и Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"