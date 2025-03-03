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Агентство Сантоса сообщило, что игрок ещё не принял решение за какую сборную ему выступать

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировал ситуацию с вызовами футболиста в расширенные списки сборных России и Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
«Дуглас не вызывался ни в одну национальную команду. Он находится только в предварительном списке кандидатов сборных Бразилии и России. И решение пока не принято», — заявил Фрейтас «СЭ».

Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре 2024 года. 30-летний защитник провёл лишь один товарищеский матч за сборную Бразилии — в 2016 году против команды Панамы.

В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах, где он отметился четырьмя результативными передачами. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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