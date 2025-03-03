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Бубнов: уход Карпина пошёл "Ростову" на пользу, ведь на бровке никто не орёт, руками не машет

Футбольный эксперт высказался о футбольном клубе "Ростов" после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
Фото: РПЛ
"Такое впечатление, что это пошло им на пользу. Они вздохнули свободно, ведь на них никто на бровке не орёт, руками не машет. Судьи перекрестились, мол этот ушёл", - приводит слова Бубнова "Советский спорт" со ссылкой на YouTube-канал "Коммент.Шоу".

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов" 25 февраля. На его место был назначен испанский специалист Джонатан Альба, который в тренерском штабе Карпина был аналитиком. В первом официальном матче 2025 года ростовчане 2 марта на своем поле в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с московским "Динамо" (1:1).

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