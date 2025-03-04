"Я бы сказал, что известность "Зенита" и "Спартака" в Аргентине, примерно, одинакова. Но "Спартак" более популярен на международной арене в целом. Про "Зенит", возможно, больше говорилось в прошлом году, потому что было много трансферов и контактов с аргентинскими футболистами", - цитирует Солари Sport24.
Пабло Солари перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" в зимнее трансферное окно и заключил контракт до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 7 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Петербургский "Зенит" занимает третье место с таким же количеством очков в своем активе. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.
Солари: "Спартак" более популярен на международной арене в целом
Фото: ФК "Спартак"