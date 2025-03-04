Солари: я не мог перейти в "Зенит", у меня не было контактов с этим клубом

"Была информация, что я мог перейти в "Зенит"? Нет, не мог — мне об этом никто не говорил. Насколько я знаю, у меня не было контактов с этим клубом", - цитирует Солари "РБ Спорт".
Пабло Солари перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" этой зимой за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Сообщалось, что в трансфере аргентинского полузащитника также был заинтересован петербургский "Зенит". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 7 миллионов евро.
Солари вышел на поле в составе красно-белых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" (2:0) и отметился забитым мячом.