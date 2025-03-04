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Агент: Маухуб всегда готов выйти вместо Тюкавина

Агент форварда "Динамо" Эль-Мехди Маухуба Анис эль-Мехди рассказал, что его клиент всегда готов подменить нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Желаю скорейшего восстановления Тюкавину. Маухуб? Он всегда готов выйти вместо Константина", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, 22-летний центральный нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1). Игрок не сумел продолжить встречу и был заменен в середине первого тайма. Позднее у футболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Форварду сборной России предстоит операция, восстановление после которой займет около полугода.

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