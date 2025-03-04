"Задержки зарплаты на данный момент есть? Какие-то есть, да. Сказали, что решат вопрос в ближайшее время. Часть уже выплатили, решили, какие-то вопросы еще остались", - цитирует Мирзова "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что часть футболисток "Химок" были крайне недовольны ситуацией с длительной задержкой зарплаты и не исключают возможность ухода из подмосковного клуба.
"Химки" набрали 19 очков по итогам 19 сыгранных туров и располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ. В минувшие выходные красно-черные на своем поле оказались сильнее воронежского "Факела" (1:0).
Мирзов сообщил, что игрокам "Химок" выплатили часть долгов по зарплате
Вингер "Химок" Резиуан Мирзов рассказал, что клуб начал решать вопрос по задолженностям перед футболистами.
Фото: ФК "Химки"