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Мирзов сообщил, что игрокам "Химок" выплатили часть долгов по зарплате

Вингер "Химок" Резиуан Мирзов рассказал, что клуб начал решать вопрос по задолженностям перед футболистами.
Фото: ФК "Химки"
"Задержки зарплаты на данный момент есть? Какие-то есть, да. Сказали, что решат вопрос в ближайшее время. Часть уже выплатили, решили, какие-то вопросы еще остались", - цитирует Мирзова "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщалось, что часть футболисток "Химок" были крайне недовольны ситуацией с длительной задержкой зарплаты и не исключают возможность ухода из подмосковного клуба.

"Химки" набрали 19 очков по итогам 19 сыгранных туров и располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ. В минувшие выходные красно-черные на своем поле оказались сильнее воронежского "Факела" (1:0).

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