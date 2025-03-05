"Предлагаю "Локомотиву" подать жалобу в КДК на телеканал "Матч ТВ" за попытку аккредитации на медиа-день журналиста, который взял интервью у Дзюбы. Кроме того, стоит также потребовать штраф в размере 250 тысяч рублей", - приводит слова Гольдмана "ВсеПроСпорт".
Ранее стало известно, что московский "Локомотив" объявил, что не пустит на запланированный на 4 марта медиадень журналиста телеканала "Матч ТВ Александра Рогулева, который в ноябре 2024 года взял интервью у нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Тогда "железнодорожники" посчитали слова "грубым нарушением спортивной этики". После обращения РПЛ в Комитет по этике РФС по поводу этого интервью Дзюба был оштрафован на 250 тысяч рублей.
Представитель Дзюбы: предлагаю "Локомотиву" подать жалобу в КДК на "Матч ТВ"
Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего "Акрона" Артема Дзюбы, отреагировал на отказ "Локомотива" аккредитовать на клубное мероприятие автора интервью с Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"