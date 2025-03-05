"На выход мы сработали очень хорошо. На вход могли сработать лучше, но есть сложности санкционные, экономические, поэтому мы удовлетворены, но нужно ещё раз смотреть уже по итогам, какую пользу принесут новички", - приводит слова Бабаева "Советский спорт".
Во время зимнего трансферного окна 2025 года состав московского ЦСКА в качестве свободного агента пополнил бразильский нападающий Алеррандро, за которого фактически пришлось заплатить бразильскому "Ред Булл Брагантино" 4,2 миллиона долларов.
При этом команду покинули опорный полузащитник Саща Зделар (продан петербургскому "Зениту" за 1,3 млн евро) и вратарь Илья Помазун (продан московскому "Спартаку" за 1,2 млн евро). Кроме того, "армейцы" окончательно расстались с полузащитником Виктором Мендесом (продан чилийскому "Коло=Коло" за 800 тыс. евро), а бразильский "Атлетико Минейро" выкупил защитника Бруно Фукса (за 3 млн долларов)
В ЦСКА оценили зимнюю трансферную кампанию 2025 года
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе московского клуба во время зимнего трансферного окна 2025 года.
Фото: ПФК ЦСКА