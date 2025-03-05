- Когда Марцел пришел, первые два месяца я играл через боль. Под свою ответственность. Дошло до того, что хромота стала нормой моего бега. Я и сейчас, уже полностью выздоровев, иногда непроизвольно прихрамываю, больше по привычке.
25-летний крайний нападающий Вячеслав Грулев является воспитанником московского "Динамо". В составе бело-голубых вингер провел 154 матча во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач. В январе этого года футболист перешел в "Пари НН" на правах свободного агента.
Марцел Личка возглавил столичный клуб летом 2023 года. Под его руководством динамовцы провели 68 матчей, одержали 37 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Источник: "Чемпионат"
Грулев: когда в "Динамо" пришел Личка, первые два месяца я играл через боль. Хромота стала нормой моего бега
Бывший вингер "Динамо" Вячеслав Грулев признался, два месяца ему приходилось играть через боль.
Фото: ФК "Динамо"