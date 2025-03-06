Мовсисян: горжусь тем, что моё имя есть в истории такого великого клуба, как "Спартак"

«Очень внимательно слежу за «Спартаком» и «Краснодаром». По-моему, у обоих клубов сейчас всё просто потрясающе. «Спартак» выиграл последние шесть игр. Удивительно такое видеть. «Спартак» всегда будет «Спартаком», величайшим клубом в истории России. Нет клуба с большей историей, чем «Спартак», в России. Я горжусь тем, что был там, что моё имя есть в истории такого великого клуба.
«Краснодар» — новый клуб, и мой первый в России. Стадион — это нечто удивительное, но «Спартак» останется «Спартаком» для всех россиян», — заявил Мовсисян «Чемпионату».
Мовсисян играл за «Краснодар» с 2011 по 2013 год, проведя 51 матч, в которых забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач. После этого нападающего приобрёл «Спартак» за 7,5 миллионов евро.
В составе красно-белых армянский футболист провёл 66 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 8 голевых передач. Через три года, проведённых в московском клубе, игрока сначала отправили в аренду на год в «Реал Солт-Лейк», а затем продали туда же за 3 миллиона евро.