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Мовсисян: горжусь тем, что моё имя есть в истории такого великого клуба, как "Спартак"

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян признался, что продолжает следить за выступлениями своих бывших команд в МИР РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
«Очень внимательно слежу за «Спартаком» и «Краснодаром». По-моему, у обоих клубов сейчас всё просто потрясающе. «Спартак» выиграл последние шесть игр. Удивительно такое видеть. «Спартак» всегда будет «Спартаком», величайшим клубом в истории России. Нет клуба с большей историей, чем «Спартак», в России. Я горжусь тем, что был там, что моё имя есть в истории такого великого клуба.

«Краснодар» — новый клуб, и мой первый в России. Стадион — это нечто удивительное, но «Спартак» останется «Спартаком» для всех россиян», — заявил Мовсисян «Чемпионату».

Мовсисян играл за «Краснодар» с 2011 по 2013 год, проведя 51 матч, в которых забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач. После этого нападающего приобрёл «Спартак» за 7,5 миллионов евро.

В составе красно-белых армянский футболист провёл 66 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 8 голевых передач. Через три года, проведённых в московском клубе, игрока сначала отправили в аренду на год в «Реал Солт-Лейк», а затем продали туда же за 3 миллиона евро.

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