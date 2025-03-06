"Секрет Дзюбы заключается в таланте, профессионализме и дисциплине. Артем не сбавляет требований к себе, хотя за его спиной успешная карьера, множество трофеев и достижений. Но он раз за разом находит мотивацию, чтобы выходить на поле и показывать там свой максимум", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с тольяттинцами рассчитан до конца этого сезона.
После 19-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками. В 20-м туре Российской Премьер-Лиги тольяттинцы сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Непомнящий рассказал, в чем заключается секрет Артема Дзюбы
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"