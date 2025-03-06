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Стало известно, когда нападающий "Динамо" Тюкавин вернется в Россию

Отец форварда "Динамо" Константина Тюкавина Александр Тюкавин, сообщил когда его сын вернется после операции из Германии.
Фото: ФК "Динамо"
"Ориентировочно 10-11 марта Костя должен вернуться в Россию. Два-три дня он будет еще под наблюдением", - приводит ТАСС слова отца Тюкавина.

Напомним, ранее сегодня, 6 марта, сообщалось, что нападающий московского "Динамо" и национальной сборной России Константин Тюкавин успешно перенес операцию на крестообразных связках правого колена.

Игрок получил травму в 19-м туре чемпионата России в игре против "Ростова". Матч проходил на стадионе "Ростов Арена" и завершился вничью - 1:1. Тюкавин был заменен на 23-й минуте.

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