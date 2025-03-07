"Если у нас нет левых защитников, то почему бы и нет? За нас уже играли и Фернандес, и Ари, и Гильерме. Дуглас — хороший, высококлассный игрок, но не знаю, что будет дальше, через два-три года. Если сейчас сборная нигде не играет, какой смысл его вызывать? Я в принципе не вижу. Лучше на год-два вперед наигрывать своих молодых игроков", - цитирует Жиркова "СЭ".
Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство Российской Федерации и теперь может выступать за национальную команду России. Натурализованный бразильский защитник попал в расширенный список сборной на мартовские сборы.
Всего Дуглас Сантос провел за петербуржцев во всех турнирах 205 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 33 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
В марте сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Замбии.
Жирков - о Сантосе в сборной России: какой смысл его вызывать?
Фото: ФК "Зенит"