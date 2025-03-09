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Быстров: "Факел" вышел не в футбол играть, а бить "Зенит" по ногам

Экс-футболист "Зенита" Владимир Быстров поделился мыслями после игры с "Факелом" в 20-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Факел"
- "Факел" вышел не в футбол играть, а бить соперника по ногам... На всех позициях питерцы в два раза сильнее. Максимум, на что способен "Факел", это только побиться. Вот и все. В целом хозяева это и продемонстрировали. Но счет — на табло.

"Факел" принимал на своем поле в Воронеже "Зенит" в матче 20-го тура российской Премьер-лиги вчера, 8 марта. По итогам встречи победу праздновали гости - 2:0. Команды завершали игру десять на десять. На 37-й минуте за фол на форварде Лусиано Гонду с поля был удален защитник воронежцев Вячеслав Якимов. На 73-й минуте за непристойный жест в адрес трибун газон покинул бразильский хавбек сине-бело-голубых Вендел.

Источник: "СЭ"

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