Быстров: "Факел" вышел не в футбол играть, а бить "Зенит" по ногам

- "Факел" вышел не в футбол играть, а бить соперника по ногам... На всех позициях питерцы в два раза сильнее. Максимум, на что способен "Факел", это только побиться. Вот и все. В целом хозяева это и продемонстрировали. Но счет — на табло.
"Факел" принимал на своем поле в Воронеже "Зенит" в матче 20-го тура российской Премьер-лиги вчера, 8 марта. По итогам встречи победу праздновали гости - 2:0. Команды завершали игру десять на десять. На 37-й минуте за фол на форварде Лусиано Гонду с поля был удален защитник воронежцев Вячеслав Якимов. На 73-й минуте за непристойный жест в адрес трибун газон покинул бразильский хавбек сине-бело-голубых Вендел.
Источник: "СЭ"