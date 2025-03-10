"Это лучший левый защитник. 100%. Он шикарно играет, я отношусь к этому нормально. Ну, бразилец и бразилец. Марио Фернандес тоже за сборную играл. Это усиление. Просто вопрос, зачем он будет играть в товарищеских матчах. Нормально ли, что мы вызываем натурализованного футболиста в момент отстранения? Я в этом не вижу никакой подоплёки. У меня нет такого, что я категорически против иностранцев", - приводит слова Давыдова Metaratings.
3 марта пресс-служба сборной России по футболу опубликовала расширенный список футболистов, которые тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным пригласит на предстоящий учебно-тренировочный сбор.
В этот список впервые вошёл 30-летний левый защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, который, будучи уроженцем Бразилии, в октябре был принят в российское гражданство, получил право выступать за сборную России и перестал считаться легионером в Российской Премьер-Лиге.
"Ну, бразилец и бразилец". Давыдов назвал вызов Сантоса усилением для сборной России
Бывший игрок московского "Спартака" Денис Давыдов высказался о включении в расширенный состав сборной России по футболу защитника "Зенита" Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"