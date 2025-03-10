Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
0 - 0 0 0
Ротор2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лацио
22:45
УдинезеНе начат

"Ну, бразилец и бразилец". Давыдов назвал вызов Сантоса усилением для сборной России

Бывший игрок московского "Спартака" Денис Давыдов высказался о включении в расширенный состав сборной России по футболу защитника "Зенита" Дугласа Сантоса.

Фото: ФК "Зенит"
"Это лучший левый защитник. 100%. Он шикарно играет, я отношусь к этому нормально. Ну, бразилец и бразилец. Марио Фернандес тоже за сборную играл. Это усиление. Просто вопрос, зачем он будет играть в товарищеских матчах. Нормально ли, что мы вызываем натурализованного футболиста в момент отстранения? Я в этом не вижу никакой подоплёки. У меня нет такого, что я категорически против иностранцев", - приводит слова Давыдова Metaratings.

3 марта пресс-служба сборной России по футболу опубликовала расширенный список футболистов, которые тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным пригласит на предстоящий учебно-тренировочный сбор.

В этот список впервые вошёл 30-летний левый защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, который, будучи уроженцем Бразилии, в октябре был принят в российское гражданство, получил право выступать за сборную России и перестал считаться легионером в Российской Премьер-Лиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится