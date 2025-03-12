"Вендел заболел", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Первая встреча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в которой "Ростов" примет дома петербургский "Зенит", состоится в среду, 12 марта. Начало игры - в 18:15 по столичному времени.
Напомним, бразильский хавбек получил красную карточку в 20-м туре РПЛ против "Факела" (2:0) и, вероятно, пропустит игру против "Спартака" в чемпионате России.
Вендел не сыграет в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России против "Ростова" из-за болезни
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Вендел пропустит первую игру с "Ростовом" в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"