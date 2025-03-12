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Владимир Пономарёв: "Спартак" растерзает "Зенит", запросто

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своими ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Спартак" - "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" здорово подёргает "Зенит" у себя дома. Они их растерзают, запросто. Впереди у "Спартака" очень интересные ребята играют, с выдумкой, с непредсказуемыми действиями. Их иностранцы — просто на загляденье. Главное, чтобы "Спартак" грамотно в обороне сыграл. Они могут и разгромно победить, но два мяча они "Зениту" забьют запросто. А с таким настроем могут и три забить", — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" встретятся друг с другом в ближайшее воскресенье, 16 марта, в Москве на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

После 20-го тура РПЛ "Зенит" с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" с 40 очками располагается на третьей строчке.

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