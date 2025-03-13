По информации источника, задолженность руководства "Химок" перед игроками составляет три месяца. Кроме того, в текущем сезоне футболисты ни разу не получали премиальные. Аналогичная ситуация происходит с тренерским и административным штабом команды.
Напомним, что ранее инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов попал под следствие - бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
После 20-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19-ю набранными очками в своем активе. В 21-м туре чемпионата России подмосковный клуб примет на своем поле грозненский "Ахмат", который занимает 14-е место с 17-ю очками.
Источник: "СЭ".
"СЭ": задержка зарплат в "Химках" достигла трех месяцев
Руководство подмосковных "Химок" имеет задолжность по зарплате перед игроками.
Фото: ФК "Химки"