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"СЭ": задержка зарплат в "Химках" достигла трех месяцев

Руководство подмосковных "Химок" имеет задолжность по зарплате перед игроками.
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, задолженность руководства "Химок" перед игроками составляет три месяца. Кроме того, в текущем сезоне футболисты ни разу не получали премиальные. Аналогичная ситуация происходит с тренерским и административным штабом команды.

Напомним, что ранее инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов попал под следствие - бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

После 20-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19-ю набранными очками в своем активе. В 21-м туре чемпионата России подмосковный клуб примет на своем поле грозненский "Ахмат", который занимает 14-е место с 17-ю очками.

Источник: "СЭ".

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