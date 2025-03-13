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Жена Карпина: конфликт Валерия и Дзюбы был больше медийный

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала вызов нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: РФС
"У Валерия и Дзюбы был конфликт больше медийный, чем имеет место на самом деле. Он всегда говорил, что когда кто-то забивает и что-то демонстрирует, тот будет получать вызов (в сборную). Мне кажется, что это очень интересная история", - приводит слова Карпиной "Матч ТВ".

В четверг, 13 марта был опубликован окончательный состав сборной России по футболу на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 17 по 25 марта 2025 года. В него вошли 31 футболист, в том числе 36-летний форвард тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба, который в последний раз играл за национальную команду в июне 2021 года.

Сборная России во время этого сбора в Москве проведёт два товарищеских матча: 19 марта россияне встретятся с командой Гренады, а 25 марта - с командой Замбии.

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