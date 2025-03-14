"ЦСКА — статистически неприятный для меня соперник. Это еще идет со времен, когда в ЦСКА были братья Березуцкие и Игнашевич, но сейчас немного другое время. Это очень сильная и крепкая команда, поэтому будет интересно. Для нас каждый матч непростой, но для важно, чтобы на поле вышли как единый кулак. В таких условиях мы очень сильны, но если кто-то начинает выпадать, то нам становится тяжело", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Тольяттинский "Акрон" 16 марта в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги на своем поле (стадион "Солидарность Самара Арена") примет московский ЦСКА. Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 мск. Эту игру будет обслуживать судейская бригада во главе с Михаилом Черемных. Матч первого круга между этими командами, который прошел в августе в Москве, завершился победой "армейцев" со счётом 4:0.
На данный момент подопечные Марко Николича с набранными в 20 матчах 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а команда Заура Тедеева, имея в своем активе 25 очков, после 20-го тура располагается на девятой строчке.
"Очень крепкая команда". Дзюба назвал статистически неприятного соперника
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о сопернике тольяттинского клуба в предстоящем матче 21-го тура чемпионата России по футболу текущего сезона - о московском ЦСКА.
Фото: ФК "Акрон"