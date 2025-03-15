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Футболист "Зенита" Гонду: жизнь в России удивила

Нападающий "Зенита" Лусиано Гонду высказался о жизни в России.
Фото: ФК "Зенит"
"Жизнь в России удивила тем, что здесь спокойно. Люди здесь очень воспитаны и общаются с уважением друг к другу. Каждый раз, когда иду гулять, сталкиваюсь с чем-то новым. Вчера был на баскетболе, и мне понравилось!" - цитирует Гонду "Чемпионат".

Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Нападающий провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 12 миллионов евро.

После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43-мя набранными очками.

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