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Личка - после поражения от "Локомотива": "Динамо" провело отличную игру

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Всегда выигрывает команда, которая забивает голы. Мы провели отличную игру. К сожалению, в атаке у нас нет киллера. Возможно, Константин Тюкавин не думал бы (в каких-то моментах), а просто ударил, и мяч пошел бы в сторону ворот. Мне кажется, что могли забивать три мяча, но это футбол. Нужно поздравить соперника, "Локомотив" — хорошая команда", - приводит слова Лички "Матч ТВ".

Московское "Динамо" 15 марта провело выездной матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 против московского "Локомотива" и потерпело поражение со счётом 1:2. Единственный гол в составе гостей на 45-й минуте забил Артур Гомес. После этой игры у бело-голубых в активе осталось 39 очков, с которыми команда опустилась на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре подопечные Марцела Лички 29 марта на своем поле сыграют против футбольного клуба "Оренбург".

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