"Вы представляете ситуацию, при которой после матча "Реал" — "Атлетико", в котором команда под руководством Анчелотти проиграла, он идет после финального свистка и смеется? У меня вопрос к руководителям "Динамо": "Вы понимаете, что Личка сам не хочет здесь быть?" Вся предсезонка скомкана… 0:4 от "Ростова". Все, что показывает "Динамо", ему это не надо", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Московское "Динамо" 15 марта в матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 потерпел поражение от московского "Локомотива" со счётом 1:2.
Пост главного тренера бело-голубых с лета 2023 года занимает чешский специалист Марцел Личка. По информации СМИ, срок его контракта рассчитан до конца текущего сезона, но при этом он может быть продлен на еще один год при выполнении одного из двух условий: попадание по итогам сезона в первую тройку турнирной таблицы чемпионата России по футболу или победа в розыгрыше Кубка России.
На данный момент "Динамо", набрав 39 очков в 21 матче, занимает пятое место в таблице, отставая от третьей строчки на 1 очко. В Кубке России бело-голубые на стадии 1/2 финала Пути РПЛ после первого матча проигрывают московскому ЦСКА со счётом 1:2.
Радимов - руководителям "Динамо": вы понимаете, что Личка сам не хочет здесь быть?
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о главном тренере "Динамо" Марцеле Лички после поражения московского клуба от "Локомотива" (1:2).
Фото: ФК "Динамо" Москва