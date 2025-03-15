— Как оцените эпизод со вторым голом "Локомотива"?
— Надо посмотреть повтор. Я не видел. Мы обязательно посмотрим и решим.
— Нормально, что семь минут рассматривают гол?
— Спросите тех, кто смотрит столько.
— Есть ли у вас доверие к Личке?
— Да.
Московское "Динамо" в субботу, 15 марта, в выездном матче 21-го тура чемпионата России по футболу текущего сезона встречался с московским "Локомотивом" и потерпел поражение со счётом 1:2. После этого поражения бело-голубые в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги пропустили вперед "железнодорожников" и опустились на пятое место.
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка занимает данный пост с лета 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата России. Действующее соглашение чешского специалиста с московским клубом рассчитан на срок до конца текущего сезона с возможностью его продления на еще один сезон при достижении определенных результатов.
Источник: "Матч ТВ"
В руководстве "Динамо" ответили на вопрос о доверии к Личке
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин ответил на вопрос о доверии к главному тренеру бело-голубых Марцелу Личке.
Фото: ФК "Динамо" Москва