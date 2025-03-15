Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Химки
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Динамо Мх
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 1 0 1
ЕнисейЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Ипсвич
2 - 4 2 4
Ноттингем ФорестЗавершен
Саутгемптон
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
2 - 2 2 2
БрайтонЗавершен
Борнмут
1 - 2 1 2
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 1 0 1
СельтаЗавершен
Мальорка
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Жирона
1 - 1 1 1
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 1 0 1
ВеронаЗавершен
Монца
1 - 1 1 1
ПармаЗавершен
Милан
2 - 1 2 1
КомоЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
ЭмполиЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 1 1 1
БаварияЗавершен
Майнц
2 - 2 2 2
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен
Вердер
2 - 4 2 4
Боруссия МЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Анже
0 - 2 0 2
МонакоЗавершен
Ланс
1 - 0 1 0
РеннЗавершен

В руководстве "Динамо" ответили на вопрос о доверии к Личке

Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин ответил на вопрос о доверии к главному тренеру бело-голубых Марцелу Личке.
Фото: ФК "Динамо" Москва
— Как оцените эпизод со вторым голом "Локомотива"?

— Надо посмотреть повтор. Я не видел. Мы обязательно посмотрим и решим.

— Нормально, что семь минут рассматривают гол?

— Спросите тех, кто смотрит столько.

— Есть ли у вас доверие к Личке?

— Да.

Московское "Динамо" в субботу, 15 марта, в выездном матче 21-го тура чемпионата России по футболу текущего сезона встречался с московским "Локомотивом" и потерпел поражение со счётом 1:2. После этого поражения бело-голубые в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги пропустили вперед "железнодорожников" и опустились на пятое место.

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка занимает данный пост с лета 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата России. Действующее соглашение чешского специалиста с московским клубом рассчитан на срок до конца текущего сезона с возможностью его продления на еще один сезон при достижении определенных результатов.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится