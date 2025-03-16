Прудников: возможно, полные трибуны помогут "Спартаку" одержать победу над "Зенитом"

"Шансы всегда есть. Конечно, очень бы хотелось, чтобы "Спартак" победил в матче с "Зенитом". Преимущество красно-белых — в домашнем стадионе. И, возможно, аншлаг, полные трибуны домашней арены помогут красно-белым сейчас выиграть", - цитирует Прудникова "Матч ТВ".
Сегодня, 16-го марта, московский "Спартак" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Ранее пресс-служба красно-белых объявила, что клубу удалось продать все билеты на этот матч.
После 20-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. Петербуржцы занимают второе место с 43-мя очками в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.