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Прудников: возможно, полные трибуны помогут "Спартаку" одержать победу над "Зенитом"

Бывший российский футболист Александр Прудников высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Шансы всегда есть. Конечно, очень бы хотелось, чтобы "Спартак" победил в матче с "Зенитом". Преимущество красно-белых — в домашнем стадионе. И, возможно, аншлаг, полные трибуны домашней арены помогут красно-белым сейчас выиграть", - цитирует Прудникова "Матч ТВ".

Сегодня, 16-го марта, московский "Спартак" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Ранее пресс-служба красно-белых объявила, что клубу удалось продать все билеты на этот матч.

После 20-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. Петербуржцы занимают второе место с 43-мя очками в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

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