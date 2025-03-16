По информации Africafoot «железнодорожники» готовы заплатить за него около 1,2 миллионов долларов. Изначально «Локомотив» предлагал $400 тысяч, однако марокканский клуб настоял на увеличении суммы. В случае перехода в РПЛ 24-летний хавбек подпишет трехлетний контракт с зарплатой $3,4 млн.
В текущем сезоне Мурид сыграл 23 матча во всех турнирах и отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 600 тысяч евро.
"Локомотив" нацелен на марокканского полузащитника Мурида
Московский «Локомотив» проявляет интерес к опорнику марокканского «Юниона» Айману Муриду.