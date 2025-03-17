По информации журналиста Фурлана, несмотря на интерес со стороны российских клубов «Спартак» и «Локомотив» в зимнее трансферное окно, 27-летний нападающий Андре Силва принял решение не переезжать в Российскую Премьер-Лигу.
Андре Силва выступает за бразильский клуб «Сан-Паулу» с марта 2024 года. За это время он провел 56 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 3,5 миллиона евро.
Бразильский форвард отклонил предложения "Спартака" и "Локомотива"
Форвард из Бразилии Андре Силва, играющий за «Сан-Паулу», отказался от перехода в российские клубы «Спартак» и «Локомотив».
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