"Мартинс - сильный игрок, и он заслужил текущие результаты своей работой. Стоит ли его сейчас рассматривать на роль капитана "Спартака"? Да", - цитирует Камоцци Metaratings.
Напомним, полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс ярко оформил дубль и принес "Спартаку" победу со счетом 2:1 в матче 21-го тура чемпионата России против "Зенита". Ранее на неделе хавбек также записал на свой счет дубль в игре 1/4 финала Пути Регионов Кубка России в ворота тольяттинского "Акрона" (3:2).
Камоцци: стоит рассмотреть Мартинса на роль капитана "Спартака"
Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре полузащитника Кристофера Мартинса.
Фото: ФК "Спартак"