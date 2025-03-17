Ветеран "Зенита" призвал проверить "Спартак" на допинг

"Спартак" их перебегал, просто задавил физически, не дал игрокам "Зенита" головы поднять. Я бы вообще игроков "Спартака" на допинг проверил. Там же нашли у хоккеиста ЦСКА допинг. Четырехкратное превышение дозы мельдония! Я и подумал: у игроков "Спартака", наверное, тоже. Нет, москвичи выиграли по делу, их тренеры здорово просчитали "Зенит", - приводит слова Чухлова "РБ Спорт".
16 марта на московском стадионе "Лукойл Арена" был проведен матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором столичный "Спартак" оказался сильнее петербургского "Зенита" со счётом 2:1. В составе красно-белых дубль оформил люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс. Единственный гол в составе сине-бело-голубых забил бразильский нападающий Луис Энрике.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 43 очка и в турнирной таблице обошёл "Зенит" за счет преимущества по дополнительному показателю - результатам личных встреч команд (в первом круге в Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья - 0:0). При этом первое место занимает футбольный клуб "Краснодар", который на данный момент опережает москвичей и петербуржцев на 3 очка.