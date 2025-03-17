"Шансы "Спартака" на чемпионство? Все, как и было. У всех трех клубов до сих пор есть шансы на чемпионство. Еще слишком много игр, чтобы начинать считать преимущество. Конечно, после победы "Спартак" может почувствовать свою силу.
Но только неадекватные люди могут списать "Зенит". Они по-прежнему в гонке. У них сейчас есть время хорошо поработать, а если в дальнейшем пройдут без потерь, то первое место "Зениту" гарантировано", — приводит слова Быстрова Sport24.
После 21-го тура Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который в своем активе сейчас имеет 46 очков. На второй строчке расположился московский "Спартак", который в 21 матчах заработал 43 очка. Такое же количество очков имеет петербургский "Зенит", который уступает красно-белым по дополнительному показателю - результатам личных встреч (в первом круге была зафиксирована ничья, а во втором круге - победа "Спартака").
В следующем туре "Краснодар" 30 марта на своем поле примет воронежский "Факел", московский "Спартак" отправится в гости к грозненскому "Ахмату", а петербургский "Зенит" у себя дома сыграет против казанского "Рубина".
Быстров: только неадекватные люди могут списать "Зенит"
Бывший игрок сборной России поделился своим мнением о шансах команд в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25.
Фото: ФК "Химки"