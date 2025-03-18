"Ливай Гарсия, вызванный в сборную Тринидада и Тобаго, остался в расположении клуба — у него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Матч ТВ".
У сборной Тринидада и Тобаго на мартовскую международную паузу запланировано проведение двух матчей с командой Кубы в рамках квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ: встречи должны состоятся 21 и 25 марта.
Нападающий Ливай Гарсия стал игроком московского "Спартака" в феврале 2025 года. После перехода 27-летний футболист принял участие в 4 официальных матчах, в которых не отметился результативными действиями. При этом у него на счету в составе национальной команды 43 матча, 8 голов и 9 голевых передач.
Ливай Гарсия из-за повреждения не поехал в сборную и остался в "Спартаке"
Нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия не поехал в расположение сборной Тринидада и Тобаго.
Фото: ФК "Спартак"