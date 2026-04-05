Денисов - о победе над "Локомотивом": могли забивать и больше

- Хорошая игра, мы хорошо играли как команда. Могли забивать и больше, но рад победе.
У меня были моменты, но в первом эпизоде передача была сложная. Надеюсь, в следующем [матче] получится забить, - цитирует Денисова "Чемпионат".
Сегодня, 5 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над столичным "Локомотивом" в 23 туре чемпионата России со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Эсекьель Барко (пенальти) и Пабло Солари, в составе гостей - Сесар Монтес. Во втором тайме команда Михаила Галактионова осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку получил центральный защитник Евгений Морозов.
По итогам 23 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 41 набранным баллом, "Локомотив" располагается на третьей строчке с 44 баллами в своем активе.