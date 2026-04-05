Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
ТорпедоНе начат

Карседо - о победе над "Локомотивом": нам не хватало мобильности, спокойствия

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо высказался о победе над "Локомотивом" (2:1) в 23 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Карседо, "Спартаку" не хватало мобильности в первом тайме, поэтому выпустили Угальде.

- В первом тайме мы не показывали футбол, который хотели.

Нам не хватало мобильности, спокойствии в передвижении мяча. Мы недостаточно расшатывали соперника передачами с фланга на фланг. Из-за этого выпустили Угальде, - цитирует Карседо "Чемпионат".

Сегодня, 5 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над столичным "Локомотивом" в 23 туре чемпионата России со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Эсекьель Барко (пенальти) и Пабло Солари, в составе гостей - Сесар Монтес. Во втором тайме команда Михаила Галактионова осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку получил центральный защитник Евгений Морозов.

По итогам 23 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 41 набранным баллом, "Локомотив" располагается на третьей строчке с 44 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится