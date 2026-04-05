"Верю, что получится". Умяров - о предстоящем матче с "Зенитом"

- Как мы все понимаем, играть хорошо — это одно, результат — это другое. Постараемся совместить эти два компонента и добиться результата.
"Спартак" удивит в среду? Поcмотрим. Надеюсь, как минимум результатом, победой. Верю, что получится, - приводит слова Умярова "Чемпионат".
В среду, 8 апреля, московский "Спартак" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче полуфинала Пути регионов Кубка России. Напомним, что проигравшая в этом противостоянии команда покидает розыгрыш турнира. Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
Красно-белые вылетели из Пути РПЛ Кубка страны, уступив в двухматчевом противостоянии московскому "Динамо" в полуфинале верхней сетки. Петербуржцы также уступили бело-голубым на стадии 1/4 финала Пути РПЛ.