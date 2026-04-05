Тренер "Локомотива" прокомментировал поражение от "Спартака"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о поражении от "Спартака" (1:2) в 23 туре РПЛ.
По словам Галактионова, "Локомотив" контролировал игру в первом тайме, но затем все решили нюансы.

- В первом тайме держали ход игры под контролем, особых моментов у соперника не было. Во втором "Спартак" включился, но опять всё решили нюансы.

Было удаление, нужно было играть аккуратнее. В стрессовых матчах, когда нюансы решают многое, нужно играть надежнее. Второй мяч случился тоже после нашей потери. Таймы получились разные, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

Сегодня, 5 апреля, московский "Локомотив" на выезде уступил столичному "Спартаку" в матче 23 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Эсекьель Барко (пенальти) и Пабло Солари, в составе гостей - Сесар Монтес.

По итогам 23 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом, подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке с 44 баллами в своем активе. Лидером турнирной таблицы является "Краснодар", который набрал 52 очка в 23 матчах.

