По информации источника, полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов пропустит не менее двух недель из-за травмы. Ранее игрок восстанавливался от мышечного повреждения.
В текущем сезоне Михаил Игнатов провел за красно-белых во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до конца этого года.
После 21-го сыгранного тура команда Деяна Станковича располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.
Источник: Metaratings.
Источник: полузащитник "Спартака" Игнатов пропустит из-за травмы не менее двух недель
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов получил повреждение.
Фото: ФК "Спартак"