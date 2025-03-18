"Это была инициатива РФС. Они мне предложили, и я с удовольствием откликнулся. Мне показалось, это будет очень здорово и красиво", - цитирует Кержакова "СЭ".
Ранее стало известно, что Александр Кержаков нанесет символический удар перед товарищеским матчем между сборной России и Гренады. Встреча состоится завтра, 19-го марта, в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что на мартовские сборы был вызван форвард Артем Дзюба, в активе которого 30 забитых мячей в составе сборной России. Александр Кержаков забил такое же количество голов и наравне с Дзюбой является рекордсменом по данному показателю.
Кержаков - о символическом ударе перед матчем с Гренадой: это будет очень здорово и красиво
Экс-игрок сборной России Александр Кержаков прокомментировал информацию, что он нанесет первый символический удар в матче Россия - Гренада.
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