"Верю, что Кержаков станет главным тренером "Зенита". Почему Семак мог возглавить, а Кержаков не может? Это вполне возможно. Надо набраться опыта и работать в России, не гнушаться любой работы, а не ездить по нефутбольным странам. Семак же пришёл в "Зенит" после "Уфы". Мне нравилось, как Кержаков работал в "Пари НН", у него были неплохие результаты, футболисты к нему хорошо относились", — приводит слова Наумова Legalbet.
Александр Кержаков в 2017 году завершил карьеру профессионального футболиста. После этого он приступил к тренерской деятельности. С тех пор он занимал должность главного тренера в таких командах, как юношеская сборная России (до 17 лет) (2018-2020 гг.), томская "Томь" (в сезоне-2020/21 - команда вылетела из ФНЛ во второй дивизион), "Нижний Новгород" (в сезоне-2021/22 - команда заняла 11-е место в РПЛ), кипрская "Кармиотисса" (2023 г.), сербский "Спартак" (2023 г.), казахстанский "Кайрат" (2024 г.).
Таким образом, последним местом работы 42-летнего специалиста на данный момент остается казахстанский "Кайрат", который тренер покинул 3 сентября 2024 года.
Наумов: верю, что Кержаков станет главным тренером "Зенита"
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о возможности назначения в будущем Александра Кержакова главным тренером "Зенита".
Фото: ФК "Кайрат"