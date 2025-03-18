«Луису Энрике еще предстоит пройти путь адаптации. К «Зениту», может, он уже адаптировался. Теперь нужно еще привыкнуть к нашему чемпионату. Это должно произойти со временем. Помните, у Малкома адаптация проходила больше года, прежде чем мы увидели его настоящим. Так и здесь — нужно время», — заявил Радимов «Матч ТВ».
Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 миллиона евро. В своём новом клубе он уже успел провести три матча, в которых забил один гол. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года. Согласно рейтингу Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего вингера составляет 22 миллиона евро.
Ранее Луис Энрике играл за такие известные клубы, как испанский «Бетис», «Флуминенсе» и «Ботафого».
Радимов: Луису Энрике еще нужно время на адаптацию в РПЛ
Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что нападающий петербургского клуба Луис Энрике пока не до конца освоился в российском чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"