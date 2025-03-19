Пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что нападающий Хорди Томпсон вернулся в расположение основной команды и на данный момент тренируется индивидуально, набирает форму.
Напомним, что Томпсон пропустил зимние сборы команды, а также отсутствовал на первых матчах Российской Премьер-Лиги после зимней паузы "из-за проблем личного характера". Сообщалось, что бывшая девушка футболиста подала на Томпсона заявление в полицию, чтобы Хорди не смог вылететь из страны.
В текущем сезоне форвард провел за оренбуржцев во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего чилийца в 500 тысяч евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: "СЭ".
Хорди Томпсон вернулся в расположение "Оренбурга"
Нападающий Хорди Томпсон прибыл в расположение "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"