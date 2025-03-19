"Вызов Дзюбы в сборную скорее не удивил. Сейчас травмирован Тюкавин, и в команде не доставало форвардов. А Дзюба сейчас в своей лучшей форме, забивает и точно заслужил вызов в сборную. Теперь дело за рекордом. Гренаде, может, и я бы забил даже в своём возрасте (смеётся). Будем надеяться, что и Артём сможет и побьёт рекорд Кержакова", - цитирует Ледяхова "Чемпионат".
Сегодня, 19-го марта, национальная команда России на домашнем стадионе московского "Динамо" проведет товарищеский матч со сборной Гренады, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что ранее нападающий Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в своей карьере. Форвард получил вызов на мартовские сборы национальной команды. На данный момент в активе Дзюбы 30 забитых мячей в составе сборной России, такое же количество голов на счету Александра Кержакова. Оба футболиста являются рекордсменами по данному показателю.
Ледяхов - о Дзюбе: Гренаде, может, и я бы забил даже в своём возрасте
Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о вызове Артема Дзюбы в национальную команду России.
Фото: РФС