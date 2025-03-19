"Я испытал приятные чувства от того, что это очень сильный поступок от Карпина. Два очень амбициозных спортсмена нашли понимание. Я очень хочу, чтобы рекорд Дзюбы состоялся и история Дзюбы и Карпина, которая длилась, наверное, больше десяти лет, получила счастливый конец", - цитирует Гунько "РБ Спорт".
Сегодня, 19-го марта, национальная команда России на домашнем стадионе московского "Динамо" проведет товарищеский матч со сборной Гренады, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что ранее нападающий Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в своей карьере. Форвард получил вызов на мартовские сборы национальной команды. На данный момент в активе Дзюбы 30 забитых мячей в составе сборной России, такое же количество голов на счету Александра Кержакова. Оба футболиста являются рекордсменами по данному показателю.
Гунько: вызов Дзюбы в сборную России - сильный поступок от Карпина
Российский тренер Дмитрий Гунько высказался о вызове Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: РФС