«Они немного удивили. Потому что они все такие атлетичные и не прям плохо обращаются с мячом. Они сами по себе все мощные. Была ли у меня работа защитника сегодня? Да, пару раз. Когда в подкате и головой скинул назад случайно, а так нет», — отметил Сильянов «Матч ТВ».
Матч завершился разгромной победой сборной России со счётом 5:0. В этой игре голы забили: Пруцев, Адамов, Дзюба, Фомин и Бакаев. Следующий матч сборная России проведет 25 марта против команды Замбии на «ВТБ Арене» в Москве.
Для команды это уже седьмая победа подряд в товарищеских матчах, в которых она не пропустила ни одного мяча.
Сильянов: игроки Гренады удивили своей атлетичностью
Защитник сборной России Александр Сильянов поделился впечатлениями от матча с Гренадой, отметив физическую мощь соперников.
Фото: РФС