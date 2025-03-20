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Сильянов: игроки Гренады удивили своей атлетичностью

Защитник сборной России Александр Сильянов поделился впечатлениями от матча с Гренадой, отметив физическую мощь соперников.

Фото: РФС
«Они немного удивили. Потому что они все такие атлетичные и не прям плохо обращаются с мячом. Они сами по себе все мощные. Была ли у меня работа защитника сегодня? Да, пару раз. Когда в подкате и головой скинул назад случайно, а так нет», — отметил Сильянов «Матч ТВ».

Матч завершился разгромной победой сборной России со счётом 5:0. В этой игре голы забили: Пруцев, Адамов, Дзюба, Фомин и Бакаев. Следующий матч сборная России проведет 25 марта против команды Замбии на «ВТБ Арене» в Москве.

Для команды это уже седьмая победа подряд в товарищеских матчах, в которых она не пропустила ни одного мяча.

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