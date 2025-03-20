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Мостовой — о дебюте Кисляка: талантливый парень, как и Батраков

Игрок сборной России Андрей Мостовой прокомментировал первый матч Матвея Кисляка за национальную команду.
Фото: РФС
«Дебют Кисляка? Я только один день его видел. Но видно, что он по играм и на сборах, и в чемпионате сейчас очень хорошо играет и забивает. Его будущее? Пока рано говорить, видно, что талантливый парень, как и Батраков. Сейчас ребята молодые, хорошие, всегда, если кто-то немножко выстреливает, может, пару игр хороших делает, их в сборную вызывают, проверяют, смотрят, знакомятся», — отметил Мостовой «Советскому спорту».

Кисляк дебютировал в составе национальной сборной в матче против Гренады. Матвей появился на поле во втором тайме и провёл на нём 15 минут.

На клубном уровне Кисляк защищает цвета ЦСКА. В текущем сезоне 19-летний полузащитник сыграл 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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