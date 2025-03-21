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Динияр Билялетдинов высказался о проблемах Александра Соболева в "Зените"

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал выступления форварда Александра Соболева в составе "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Тут надо разбираться самому Соболеву, почему у него такой сейчас период. Скажу так: Соболев еще может показать нам свои бомбардирские качества. Наверное, ему нужна какая-то перестройка в голове, фортуну где-то за хвост ухватить. Естественно, это психологический момент. Допустим, команда играет в непривычный футбол или пару раз не попал в состав и начинаются какие-то переживания. Много факторов, опять же, мы не можем никому в голову залезть. А то, что он умеет забивать, это бесспорно", - цитирует Билялетдинова "СЭ".

Александр Соболев перебрался в санкт-петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые заплатили за переход российского нападающего, по сообщениям СМИ, 10 миллионов евро. С самим игроком был заключен контракт до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 15 матчах в Российской Премьер-Лиге и не отметился ни одним результативным действием. В Кубке России на счету форварда два гола и голевая передача в шести матчах за "Зенит". Соболев не попал в число футболистов, вызванных тренерским штабом сборной России на мартовские товарищеские матчи.

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