"Ливерпуль" объявил об уходе футболиста

"Ливерпуль" на своих страницах объявил об уходе Эндрю Робертсона - защитник покинет команду по завершении текущего сезона.

Контракт игрока истекает летом и продлен не будет.



Шотландский футболист провёл в клубе девять лет: он перебрался на "Энфилд" в 2017 году и за это время сыграл 373 матча.



За период выступлений Робертсон стал обладателем чемпионского титула АПЛ, выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, а также Суперкубок УЕФА, Суперкубок Англии и клубный чемпионат мира.