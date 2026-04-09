"Ливерпуль" объявил об уходе футболиста

"Ливерпуль" на своих страницах объявил об уходе Эндрю Робертсона - защитник покинет команду по завершении текущего сезона.
Контракт игрока истекает летом и продлен не будет.

Шотландский футболист провёл в клубе девять лет: он перебрался на "Энфилд" в 2017 году и за это время сыграл 373 матча.

За период выступлений Робертсон стал обладателем чемпионского титула АПЛ, выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, а также Суперкубок УЕФА, Суперкубок Англии и клубный чемпионат мира.

