"Ювентус" принял решение по будущему Спаллетти - источник

"Ювентус" принял решение сохранить Лучано Спаллетти и готов продлить с ним контракт.
Как пишет на своих страницах инсайдер Джанлука Ди Марцио, стороны уже согласовали новое соглашение до 2028 года. По условиям сделки, зарплата специалиста составит около 6 млн в год.

Тренер возглавил туринскую команду по ходу сезона - в конце октября 2025 года. В чемпионате Италии "Ювентус" продолжает борьбу за еврокубки: команда набрала 57 очков и располагается на пятой строчке таблицы.

