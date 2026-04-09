Дуран пробежал меньше вратаря собственной команды в матче со "Спартаком"

Об этом сообщает РУСТАТ.
По данным портала, За 61 минуту на поле форвард пробежал 5,9 км, а голкипер – 6,3 км. Во втором тайме колумбийский нападающий был заменен на Александра Соболева.
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из "Аль-Насра" на правах аренды. В текущем сезоне за сине-бело-голубых форвард провел 7 матчей и забил 2 гола. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.
Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0.
Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти со счетом 7:6. В составе сине-бело-голубых свои удары не реализовали Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.